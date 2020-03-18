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لمواجهة السوق السوداء..الشرطة الإيطالية تصادر آلاف الكمامات..فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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آيات أحمد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، لضبط قوات الشرطة الإيطالية مئات الآلاف من الكمامات المباعة بشكل غير قانوني في السوق السوداء بمدينة نابولي، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في البلد التي تحولت إلى بؤرة الوباء في أوروبا.


وأفادت الشرطة الإيطالية بأن هذه الكمامات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، وتباع بأسعار باهظة أعلى من قيمتها السوقية بنسبة 6000%.


وظهر فيروس كورونا في الصين أواخر العام الماضي وانتشر بشكل كبير في عدد من دول العالم، وبدأت بكين في البحث عن علاج له.


وأكملت الصين البحث السريري على عقار Favipiravir، وهو دواء مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا (COVID-19)، وفقا لما ذكره مسئول صيني الثلاثاء.

قال تشانج شين مين، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، إن فافيبيرافير، دواء الأنفلونزا الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام السريري في اليابان عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية، بل جعل متلقيه أقل استجابة لفرص الإصابة بالفيروس.

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