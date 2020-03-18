هنتعشى إيه النهاردة.. فاهيتا لحم دايت من المطبخ المكسيكي

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم.



نقدم لك طريقة عمل فاهيتا لحم دايت من المطبخ المكسيكي.



مكونات فاهيتا لحم دايت:

شرائح لحم

ثمرة بصل مفرومة

فلفل احمر و اصفر

كمون وملح وفلفل احمر حار وفلفل اسود

ملعقة زيت نباتي

2 ملعقة كزبرة خضراء

ثمرة افوكادو مقشرة و مقطعة شرائح





طريقة عمل فاهيتا لحم دايت:

ضعي الزيت في مقلاة وشوحي شرائح اللحم

ضيفي الملح و الفلفل الأسود للحم ثم ارفعيها من على النار واتركيه جانبا

في نفس المقلاة ضيفي البصل والفلفل الملون مع البهارات واستمري في تقليبها لمدة دقائق

ضعي اللحم في المقلاة وقلبيه مع الفلفل والبصل ثم ضعيه في طبق التقديم وضعي فوقه الافوكادو ووزعي الكزبرة على الوجه.