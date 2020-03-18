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رياضة

سنعود مجددا.. فان دايك يوجه رسالة للجماهير بعد تفشى كورونا.. شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:19 م
فان دايك
فان دايك
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عبدالله هشام
وجه الهولندي فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة للجماهير بعد تفشي فيروس كورونا وظهوره في العديد من البلدان المختلفة حول العالم.

وغرد فان دايك، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي قائلا: "آمل أن يكون الجميع بخير في هذه الأوقات الصعبة، وعلينا الاعتناء ببعضنا البعض في تلك الظروف، ابقوا في أمان.. سنعود مجددًا".

ويعيش العالم أجواءً مروعة، خصوصا في أوروبا، بعد إصابة أعداد كبيرة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، وتوقفت جميع أنشطة كرة القدم وتأجلت العديد من البطولات القارية.

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