سنعود مجددا.. فان دايك يوجه رسالة للجماهير بعد تفشى كورونا.. شاهد

وجه الهولندي فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة للجماهير بعد تفشي فيروس كورونا وظهوره في العديد من البلدان المختلفة حول العالم.

وغرد فان دايك، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي قائلا: "آمل أن يكون الجميع بخير في هذه الأوقات الصعبة، و

علينا الاعتناء ببعضنا البعض في تلك الظروف، ابقوا في أمان.. سنعود مجددًا".

ويعيش العالم أجواءً مروعة، خصوصا في أوروبا، بعد إصابة أعداد كبيرة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، وتوقفت جميع أنشطة كرة القدم وتأجلت العديد من البطولات القارية.

I just wanted to send a message to say I hope everyone is doing OK in these difficult times.

We must all look after each other in what is tough circumstances for everyone across the whole world. Please stay safe.

We will be back!

You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/Y4Ahbo9dNM