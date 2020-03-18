المصري البورسعيدي في 100 عام.. اتحاد الكرة يكشف عن 7 معلومات بارزة في تاريخ النادي

سلط اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي على صفحته الفيسبوك الضوء على 7 معلومات عن النادي المصري البورسعيدي التي مرت خلالها على مدار 100 عام حيث تم إنشاؤه فى نفس اليوم بشهر مارس.





ونشر اتحاد الكرة السبع معلومات التى جاءت على النحو التالي:





- تأسس في 18 مارس 1920





- توج بدوري منطقة القناة 17 مرة متتالية في الفترة من 1932 وحتى توقفها بانطلاق مسابقة الدوري 1948.





- فاز بكأس السلطان حسين 3 مرات أعوام 1933 و 1934 و 1937.





- الفوز بلقب كأس مصر عام 1998 بتفوقه على المقاولون العرب (4 – 3) .





- توج بكأس الاتحاد المصري لكرة القدم 1992.





- تأهل لنهائي كأس مصر أيضًا 9 مرات أولها عام 1927 وآخرها 2017.





- شارك في بطولة الدوري منذ بدايتها موسم 1948 – 1949 ولعب 59 موسمًا مكتملًا و5 مواسم ملغاة.