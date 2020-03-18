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رياضة

المصري البورسعيدي في 100 عام.. اتحاد الكرة يكشف عن 7 معلومات بارزة في تاريخ النادي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:50 م
النادى المصري
النادى المصري
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يسرى غازى

سلط اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي على صفحته الفيسبوك الضوء على 7 معلومات عن النادي المصري البورسعيدي التي مرت خلالها على مدار 100 عام  حيث تم إنشاؤه فى نفس اليوم بشهر مارس.


ونشر اتحاد الكرة السبع معلومات التى جاءت على النحو التالي: 


- تأسس في 18 مارس 1920


- توج بدوري منطقة القناة 17 مرة متتالية في الفترة من 1932 وحتى توقفها بانطلاق مسابقة الدوري 1948.

- فاز بكأس السلطان حسين 3 مرات أعوام 1933 و 1934 و 1937.

- الفوز بلقب كأس مصر عام 1998 بتفوقه على المقاولون العرب (4 – 3) .

- توج بكأس الاتحاد المصري لكرة القدم 1992.

- تأهل لنهائي كأس مصر أيضًا 9 مرات أولها عام 1927 وآخرها 2017.

- شارك في بطولة الدوري منذ بدايتها موسم 1948 – 1949 ولعب 59 موسمًا مكتملًا و5 مواسم ملغاة.

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