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أخبار العالم

قصة مدينتين مصابتين بـ كورونا.. كيف تعاملت نيويورك ولندن لمواجهة الفيروس القاتل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:30 م
كيف تعاملت نيويورك
كيف تعاملت نيويورك ولندن لمواجهة الفيروس القاتل
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شيماء مصطفى
كانت استجابة مدينتي نيويورك الأمريكية ولندن البريطانية مختلفة بشكل كبير، مع تزايد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي اجتاح العالم في الأسابيع الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجلت لندن حتى الآن 480 حالة إصابة بفيروس كورونا، و26 وفاة، مما يجعلها أكثر المناطق إصابة في بريطانيا، فيما أبلغت نيويورك حتى الآن عن 923 إصابة و10 حالات وفاة، ما يعكس كم الإصابات داخل المدينتين.

لكن اختلفت المدينتان في طريقة تعاملهما الحد من تفشي فيروس كورونا، وفي السطور التالية نبرز كيف تواجه كل من نيويورك ولندن هذا الوباء العالمي ؟.

الاختبار

يقتصر الاختبار في بريطانيا على المرضى الذين تكون أعراضهم شديدة للغاية ويجب نقلهم إلى المستشفى، وتم انتقاد رئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب عدم إجراء اختبار كورونا للجميع، على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية..

أما نيويورك، ففحص كورونا مجاني لجميع المقيمينن وتعهد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، زيادة الاختبارات.

مستوى الترفيه

لم تصدر الحكومة البريطانية، قرارًا بإغلاق الحانات والمقاهي والمطاعم والنوادي، وتم انتقاد بوريس جونسون بشأن ذلك، ما جعله يحذر السكان من خطورة التجمع في تلك الأماكن.

ولكن على مستوى مدينة نيويورك، أعلن عمدتها دي بلاسيو إغلاق أماكن الاستضافة والمتاحف والمكتبات والمسارح، كما أعلن حظر التجول ليلًا، مطالبًا الأمريكيين بتجنب الذهاب إلى المقاهي والمطاعم والحانات.

المدارس

لا تزال المدارس في جميع أنحاء بريطانيا بما فيهم لندن، مفتوحة، فلم يأمر جونسون حتى الآن بتعليق الدراسة، مع دفع العديد من الجامعات لاتخاذ القرار بنفسها والتوقف عن تقديم محاضرات مباشرة، واستبدلوها بالتعلم عن بعد.

بينما أصدر في نيويورك، أمرًا بإغلاق جميع المدارس والجامعات.

العمل 

في لندن، حذر بوريس جونسون البريطانيين من تجنب الاتصال الاجتماعي، والعمل من المنزل حيثما أمكن، ونصح الناس بالابتعاد عن التجمعات العامة.

في نيويورك، حثت الحكومة الفيدرالية الأمريكية، المواطنين بعدم التجمع في مجموعات مكونة من 10 أشخاص أو أكثر وطلبت من كبار السن البقاء في منازلهم.

وسائل النقل

أصدر عمدة لندن، صادق خان، قرارًا بتخفيض أعداد ركاب مترو الأنفاق، خاصة بعد أن أصبح الكثير يعملون من المنازل.

أما في نيويورك، قالت هيئة النقل في المدينة إنها لا تخطط لتغيير خطة مترو الأنفاق.

الرياضة

في لندن، لن يستضيف ملعب ويمبلي مباريات يورو 2020 التي تم تأجيلها لمدة عام، كما ألغيت مباريات إنجلترا الدولية لكرة القدم في ويمبلي ضد إيطاليا والدنمارك، المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر.

أما في نيويورك تم تأجيل مباريات فريقي كرة السلة نيويورك نيكس وبروكلين نيتس بعد أن قال الاتحاد الوطني لكرة السلة في 11 مارس إنه سيعلق موسمه حتى إشعار آخر بعد أن ثُبِت إصابة رودي جوبرت لاعب نادي يوتا جاز، بفيروس كورونا.
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