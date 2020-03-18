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رياضة

فى بيان رسمي .. ريال مدريد يعلن تعليق النشاط الرياضي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:34 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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محمد رشاد
أعلن نادي ريال مدريد الاسباني تعليق النشاط الرياضي، سواء التدريبات أو المباريات، وإغلاق مكاتب خدمة الأعضاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إسبانيا.

وأصدر النادي الملكي جاء كالآتي:

"بداية، آمل ان تكونوا وعائلاتكم على خير ما يرام في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها بلدنا والعالم".

"أود أيضًا أن أعرب، نيابة عن جميع المدريديستا، عن تضامننا الكامل مع العائلات التي عانت من وباء فيروس كورونا المستجد بشكل مباشر، ونرسل إليها أطيب التمنيات لتجاوز هذه المحنة وذلك الألم".

"كما تم اخباركم عبر قنوات الاتصال المختلفة، اتخذ النادي جميع التدابير والاحتياطات الممكنة للمساهمة في منع انتشار الفيروس، وامتثل بشكل صارم لجميع الأحكام القانونية وتوصيات السلطات الصحية".

"شرع ريال مدريد في تعليق النشاط الرياضي، سواء التدريبات أو المباريات، كما تم اغلاق مكاتب خدمة الأعضاء وتور البرنابيو فيما ألغيت جميع أنشطة سيوداد ريال مدريد ومؤسسة ريال مدريد".

"مع ذلك، وللسبب نفسه على وجه التحديد، فقد حان الوقت لكون أقوياء ونبقى متحدين ومتمسكين بقيمنا، التي كان لها دورًا جوهريًا على مدار 118 عامًا من تاريخ ريال مدريد".

"الآن هو الوقت المناسب للتأكيد بشكل خاص على قيم التضامن، عبر الالتزام الكامل بتعليمات السلطات، وقبل كل شيء، البقاء في المنزل".

"يواصل ريال مدريد عمله ولا يزال مفتوحًا لتلبية احتياجات أعضائه والاجابة عن تساؤلاتهم من خلال مكتب خدمة الأعضاء عبر الإنترنت".

"أود أن أشكركم جميعًا على تفهمكم. نحن جزء من أفضل نادٍ في التاريخ.. ريال مدريد الذي لا يستسلم أبدًا والذي يجسد مشاعر الملايين حول العالم".

"معًا سوف نتغلب على هذا التحدي الهائل. اليوم أكثر من أي وقت مضى أرسل أطيب تمنياتي لكم ولعائلاتكم. اعتنوا بأنفسكم وآمل أن نلتقي قريبًا مرة أخرى ونستأنف الحياة الطبيعية. سنفعل ذلك معًا وأنا على ثقة من أننا سنستمتع جميعًا معًا بريال مدريد مرة أخرى بنفس الشغف والطموحات والأحلام. هذا الشعور هو جوهر صلابتنا".

يذكر أن تريي ثومبكينس لاعب فريق السلة في ريال مدريد أصيب بالفيروس كما أصيب لورينزو سانز رئيس الملكي السابق.

وتعاني إسبانيا من 13910 حالات إصابة بالفيروس، ووفاة 623 شخصا حتى وقتنا الحالي.
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