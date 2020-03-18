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أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. ترودو يطلق خططا لإنقاذ اقتصاد كندا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:17 م
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي
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على صالح
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن خطط لطرح حزمة مالية بقيمة 3٪ من الاقتصاد الكندي في الوقت الذي تصارع فيه تداعيات وباء الفيروس التاجي.

وقال ترودو الأربعاء في أوتاوا، إن الحزمة ستبلغ قيمتها الإجمالية 82 مليار دولار كندي (56.7 مليار دولار). 

وأوضج أن هذا يشمل 27 مليار دولار كندي في الدعم المباشر للأفراد والشركات و 55 مليار دولار كندي في التأجيلات الضريبية المؤقتة لكل من الأسر والشركات.

وتمثل الإجراءات تصعيدًا كبيرًا في حزمة التحفيز، وبدا أنها تتغير في غضون بضع ساعات. 

في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، كان المسؤولون الحكوميون يروجون لخطة من شأنها أن توفر حافزًا مباشرًا بنسبة 1 ٪ من اقتصاد البلاد.

ولكن يبدو أن التوقعات تتدهور كل ساعة. انخفض سعر الخام الثقيل الكندي يوم الأربعاء إلى ما دون 10 دولارات للبرميل للمرة الأولى بعد أن اضطر منتجو رمال النفط إلى تأخير الصيانة ، مما دفع المزيد من النفط إلى السوق في أسوأ وقت ممكن.

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