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الروس يسخرون من كورونا بأغنية "كلنا سنموت".. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:32 م
كورونا
كورونا
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البهى عمرو
عرضت قناة العربية مقطع فيديو يوضح سخرية الروس من فيروس كورونا بأغنية "كلنا سنموت". 


وجاء في الفيديو أن هناك شعوبا أوروبية قررت مواجهة كورونا على طريقتهم الخاصة.


وعرضت قناة العربية، فيديو آخر، يوضح قيام المواطنين في لبنان، وهم يرقصون على أنغام "بنت الجيران" لمواجهة كورونا.


وأصيب أكثر من 200 الف شخص بالفيروس في حوالي 170 دولة حول العالم، منذ بدء تفشي المرض في الصين أواخر ديسمبر الماضي، ومعظم الوفيات الـ 8000 المسجلة في جميع أنحاء العالم كانوا من كبار السن أو أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وضعف أجهزة المناعة.


لكن الدكتور بروس أيلوارد، الذي قيم الوباء في  الصين، قال إن هناك ما ينذر الشباب بالخطر خاصة الذين يعانون منهم بمضاعفات مرضية، محذرا من أن أشخاصا لا تتجاوز أعمارهم 30 عامًا يموتون من الفيروس، وجاءت تصريحاته متوافقة مع ما كشفه طبيب طوارئ في بلجيكا عن عمليات مسح الرئة المروعة لـ الشباب وأشخاص يتمتعون بصحة جيدة.


وأجرى مسؤولو الصحة الصينيون أكبر دراسة عن سلالة الفيروس المستجدة باستخدام بيانات من 72000 حالة، ووجدوا أن 19% من المرضى الذين ماتوا تقل أعمارهم عن 60 سنة، وفسروا ذلك بأن الجسم عندما يواجه عدوى جديدة فإنه يبني استجابة مناعية والتي يمكن تنشيطها في المرة الثانية التي يصابون بها،ولكن مع الفيروس الجديد لا أحد لديه الأجسام المضادة اللازمة لمحاربته.
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