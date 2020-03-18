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رئيس شعبة المنظفات يكشف حقيقة نقص المطهرات والكمامات بالصيدليات.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:12 م
المنظفات
المنظفات
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محمود محسن
أكد فكرى عبد الشافي رئيس شعبة المنظفات بغرفة صناعة الكيماويات باتحاد الصناعات أنه لا توجد أزمة مثارة حول استخدام الكمامات أو المطهرات، مشيرا إلى أن ما تم؛ هو زيادة الطلب بشكل كبير عليها خلال وقت قصير، مما أدى إلى عدم وجودها.

وأضاف عبد الشافي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير تقديم الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية صدى البلد أن هناك عددا من المواطنين اشتروا كميات كبيرة دون الحاجة إليها.

وتابع رئيس شعبة المنظفات بغرفة صناعة الكيماويات باتحاد الصناعات أن وزارة  التجارة والصناعة، اتخذت قرارا بمنع  تصدير الكحول والكمامات لمدة 3 أشهر، مؤكدا أنه يأتي نظرا لحاجة المواطنين لها خلال تلك الفترة الهامة.

وأشار  فكرى عبد الشافي إلى أن الطلب الشديد الذي يتجاوز التخطيط المستقبلي؛ هو السبب وراء نقص المطهرات والكمامات، لافتا إلى أن عملية التطهير الذاتي تختلف عن تطهير الأرض والمستلزمات الرئيسية فمطهرات الأرض تتوافر بشكل كبير. 

وقال رئيس شعبة المنظفات إن المجتمع في حاجة إلى توعية كبيرة بعدم شراء دون زيادة عن الحاجة نظرا لحاجة المواطنين إليها خلال تلك الفترة. 
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