قرار عاجل من الزمالك بشأن أوضاع الفريق الفترة المقبلة

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تمديد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون .





يأتي هذا في ظل توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز ، بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين كإجراء احترازي تحسبا لمنع انتشار فيروس كورونا.





وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون قرر منح اللاعبين راحة ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى يوم الجمعة المقبل، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل.



