AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار عاجل من الزمالك بشأن أوضاع الفريق الفترة المقبلة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:11 م
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تمديد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون .

يأتي هذا في ظل توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين كإجراء احترازي تحسبا لمنع انتشار فيروس كورونا.

 وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون قرر منح اللاعبين راحة ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى يوم الجمعة المقبل، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل.

وعلى صعيد آخر، قرر الجهاز الطبي للفريق الأول برئاسة الدكتور محمد أسامة تعقيم وتطهير غرفة خلع  الملابس وغرف الاجتماعات الخاصة بالفريق والجيم الخاص باللاعبين وطلب بضرورة وضع المطهرات في مختلف الأماكن التي يستخدمها اللاعبون وأفراد الجهاز الفني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عبدالغني يحصل على راحة من تدريبات الزمالك

تدريبات خاصة لزيادة اللياقة البدنية للاعبي الزمالك

طارق حامد راحة من تدريبات الزمالك

اليوم.. برنامج استشفائي للاعبي الزمالك استعدادا للسوبر المصري

رسالة شديدة اللهجة من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل موقعة الترجي

الزمالك يصعد نجم فريق 2000 لـ الفريق الأول

ترشيحاتنا

الصحة تؤكد:ليس لدينا بؤرة لفيروس كورونا في مصر..فيديو

ما هو دواء فافيبيرافير الياباني الذي أعلنته الصين علاجا لكورونا

ياسمين صبري تكشف عن أول هدية تلقتها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة

الداخلية: تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات.. خلال هذه الفترة

لأجل غير مسمى.. تأجيل مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

زوج يصاب بفيروس كورونا خلال عطلة سرية في إيطاليا برفقة عشيقته.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. فاهيتا لحم دايت من المطبخ المكسيكي

بعد أنباء زواجها من أحمد العوضى.. شاهد إطلالة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها

خدمة تغيير الزيت السريعة خلال 15 دقيقة فقط من تويوتا.. في هذا الفرع