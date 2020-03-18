قرار عاجل من الزمالك بشأن أوضاع الفريق الفترة المقبلة

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تمديد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون .
يأتي هذا في ظل توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد قرار مجلس الوزراء بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين كإجراء احترازي تحسبا لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون قرر منح اللاعبين راحة ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى يوم الجمعة المقبل، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل.
وعلى صعيد آخر، قرر الجهاز الطبي للفريق الأول برئاسة الدكتور محمد أسامة تعقيم وتطهير غرفة خلع الملابس وغرف الاجتماعات الخاصة بالفريق والجيم الخاص باللاعبين وطلب بضرورة وضع المطهرات في مختلف الأماكن التي يستخدمها اللاعبون وأفراد الجهاز الفني.