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تعليم

عميد هندسة القاهرة: من الصعب ضم درجات أعمال السنة والميدتيرم إلى الامتحان النهائي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:30 م
كلية هندسة جامعة
كلية هندسة جامعة القاهرة
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عبد الله علي

قال الدكتور حسام أبو الفتوح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن امتحانات الميد تيرم مؤجلة حتى إشعار آخر، لافتا إلى أنه قرار مجلس عمداء الجامعة في اجتماع الأخير.


وأضاف أبو الفتوح في تصريح ل"صدى البلد"، أنه يفعل كل ما في وسعه الإنتهاء من الأزمة، مؤكدا أن أهم شيء هو مصلحة الطالب، وهي في أغلب الوقت المحافظة على درجات أعمال السنة التي تجعل الطالب يشتغل أول بأول لأن المواد الهندسية تتطلب التحصيل على مراحل.

وأشار عميد كلية الهندسة، إلى أنه من الصعب أن يجعل جميع الدرجات في امتحان النهائي، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيضطر أن يعوض امتحانات الميد تيرم بمجموعة من الواجب وامتحانات "أون لاين" حتى لا يظلم طالب، موضحا أنه سيترك لكل أستاذ مادة تحديد شكل الامتحان.
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