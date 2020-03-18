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فن

خرجت من الحجر الصحي .. إعلامية شهيرة تكشف قصة شفائها من فيروس كورونا.. شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:28 م
لجين عضاضة
لجين عضاضة
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سعيد فراج
نشرت الإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع طفلتيها ، بعد خروجهن من الحجر الصحي، بمستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، وشفائهن من فيروس كورونا المستجد


وكشفت لجين عضاضة، في تعليقها على الصورة، عن قصة معاناتها مع الفيروس القاتل - كورونا، وشفائها منه، قائلة: "بعد 16 يومًا في قتال فيروس كورونا - كوفيد 19، بالحجر الصحي، الحمد لله أنا بخير وأفضل وأطفالي بأمان وكنا معا للتغلب على هذا الوقت الصعب للغاية .. شكرا لكل من اعتنى بنا جيدا في المستشفى وعلى كل دعمكم". 


كانت، لجين عضاضة، أعلنت قبل أيام عن شفائها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)،  في الفيديو، وقالت إنها اليوم أحسن كثيرًا، واختفى الألم الشديد من رأسها وجسدها وعيونها، مشيرة إلى أنه يتبقى لها انتظار الوقت لإجراء فحوصات طبية أخرى والتأكد من سلبية التحاليل من فيروس كورونا المستجد. 


وحول الأعراض التي شعرت بها ببداية مرضها، قالت لجين عضاضة، تشعر بأوجاع قوية في مختلف أنحاء جسدها، مع أرتفاع شديد في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس، لافتة إلى أن هذا أول مرة يحدث لها، وكان أول 4 أيام هم الأصعب في حياتها، متوجهة بالشكر إلى من دعمها في مرضها، بالرسائل الإيجابية التي جعلتها تقوى على مواجهة المرض. 


وأفادت تقارير إخبارية لبنانية، بأن لجين عضاضة، الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي، أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها. 


وأشارت التقارير إلى أنه تبين من الفحوصات الطبية إصابة لجين عضاضة بـ فيروس كورونا الجديد، بعدما شعرت بالإعياء الشديد وارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر. 


يشار إلى أن لجين عضاضة من الشخصيات الشهيرة في الوطن العربي ولبنان، فهي مذيعة وعارضة أزياء سابقة، وهي أيضًا أرملة الملياردير الشهير وليد الجفالي، الذي تزوجته في عام 2012. 
خرجت من الحجر الصحي .. إعلامية شهيرة تكشف قصة شفائها من فيروس كورونا.. شاهد
خرجت من الحجر الصحي .. إعلامية شهيرة تكشف قصة شفائها من فيروس كورونا.. شاهد
خرجت من الحجر الصحي .. إعلامية شهيرة تكشف قصة شفائها من فيروس كورونا.. شاهد
خرجت من الحجر الصحي .. إعلامية شهيرة تكشف قصة شفائها من فيروس كورونا.. شاهد
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