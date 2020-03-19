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حوادث

ضبط المحتكرين ومنع التجمعات.. الداخلية تواصل حملاتها للحفاظ على المواطنين

الخميس 19/مارس/2020 - 04:28 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر، بتعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.


وكانت حملات وزارة الداخلية نجحت خلال الأيام الماضية فى غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 7597 مكان نشاط تعليميا مخالفا على مستوى الجمهورية.


كما تقوم الإدارة العامة لشرطة التموين وقطاع الأمن العام بمداهمة مخازن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ومنع بيعها للمواطنين بهدف ارتفاع أسعارها، كما تقوم شرطة التموين بمداهمة مصانع بير السلم والتى تعمل على تصنيع المطهرات بمواد غير صالحة محاولين استغلال تهافت المواطنين على شرائها للوقاية من فيروس كورونا.


يأتي ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

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