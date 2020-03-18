بعد أمريكا.. اتهام فرنسا بصناعة فيروس كورونا..فيديو ووثيقة

بعد اتهام الصين للجيش الأمريكي بالتورط في زرع فيروس كورونا في إقليم ووهان، انتشر مقطع فيديو يتهم فرنسا بالأمر نفسه.





وبحسب "روسيا اليوم، انتشر فيديو يزعم أن منشأ الفيروس الذي اكتشف في الصين، هو معهد باستور الفرنسي.





لكن الاتحاد الأوروبي سارع بالرد، بشكل غير مباشر، حيث أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للسیاسة الخارجیة والأمن، بیتر ستانو، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد أطلق موقعا إلكترونیا لمواجھة التضلیل المتعمد حول وباء كورونا.





فيما قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، إن ما جاء في الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات على موقع "فيسبوك"، لا أساس له من الصحة.





ويقول صاحب الفيديو إن فيروس كورونا أنشئ من قبل معهد باستور ونال براءة اختراع في العام 2004،إلا أن الوكالة أكدت أن ما ينشر خاطئ، وأن التقرير الذي يتم تداوله يتعلق بنوع آخر من فيروس كورونا.





واستند الشخص الذي تحدث في مقطع الفيديو إلى وثيقة نشرت على الموقع الرسمي لمكتب البراءات الأوروبي، تتضمن بحثا مفصلا عن سلالة جديدة من كورونا مرتبطة بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة "سارس".





وأشارت الوكالة إلى أن تسجيل براءة اختراع لفيروس لا يعني أنه قد تم إنتاجه فعلا.



