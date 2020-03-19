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فن

فريق عمل مسلسل 100 وش لـ نيللي كريم يخضع لفحص فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

أخضعت شركة العدل جروب، والشركة المتحدة، فريق عمل مسلسل "100 وش" للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قبل دخول موقع التصوير؛ للاطمئنان عليهم.

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم وتجسد من خلاله شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث .


وناشد عدد من النجوم، الجمهور بالبقاء فى المنزل خلال الفترة الحالية، وطالب الفنان أحمد السقا، جمهوره بالجلوس في المنزل وعدم الخروج للشارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بعد انتشار العديد من الحالات خلال الفترة الماضية.

ونشر السقا، فيديو له من خلال حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليه : "علشان صحتك .. علشان بيتك .. علشان ولادك  .. علشان حياتك .. عشان بلدك .. خليك في البيت .. ربنا يزيح الغمة".

وناشدت الفنانة يسرا متابعيها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتبت يسرا على انستجرام " أنا بطلب نساعد ونطمن بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي.. طول عمرنا بنواجه صعوبات أكبر بكتير والحمدلله عديناها بالوحدة والحب والإيمان .. مفيش حاجة ممكن تهزمنا طول ما احنا إيد واحدة .. وأهم حاجة الوقاية والالتزام بالتعليمات #طمنوا_بعض #خليك_فالبيت".
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