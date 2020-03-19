ماذا يحدث للجسم عند تناول السماق؟

السماق من التوابل التى يحرص كثيرون على إضافتها للأطعمة عند الطهى؛ لأن السماق يتمتع بمذاق شهى، كما يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة المفيدة لجسم الإنسان.
كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول السماق...
- تعزيز صحة الجهاز الهضمي
- علاج اضطرابات المعدة وعلاج ديدان البطن
- يحمى من ارتفاع الكوليسترول في الجسم
- يحد الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين
- تقليل فرص الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي
- يعمل على وقاية الجسم من الأمراض السرطانية
- يحافظ على صحة الكلى
- يعزز ويحافظ على صحة الجهاز المناعي
- يحمي الجسم من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى
- يساعد على تخفيف آلام احتقان الحلق
- يساعد على خفض درجة حرارة الجسم
- يعمل كمسكن طبيعي يخلصك من آلام الأسنان