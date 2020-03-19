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أستاذ قانون: الدولة تعاملت بـ احترافية كبيرة مع فيروس كورونا لحماية المصريين

الخميس 19/مارس/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المستشار فرج فتحي فرج، أستاذ القانون الدولي، إن الدولة المصرية تعاملت باحترافية كبيرة مع أزمة فيروس كورونا، وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة.

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وتابع أستاذ القانون الدولي خلال تصريحات تلفزيونية،:"الدول العظيمة هي التي تعتمد على نفسها وقت الأزمات وهو ما فعلته الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا حينما منعت استيراد السلع والمنتجات من الصين".


وأكمل:"الدولة المصرية لم تتاجر بأزمة كورونا مثلما تفعل تركيا وتتاجر بأزمة اللاجئين، بل واجهت بكل مؤسساتها هذا الفيروس واتخذت كافة الاحتياطات لحماية المواطنين".


وأردف:"قوة الدولة المصرية وتماسكها يظهر وقت المحن وهذا ما وضح جليا خلال الفترة الأخيرة حيث تكاتف الجميع لحماية المواطنين".
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