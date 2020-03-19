أستاذ قانون: الدولة تعاملت بـ احترافية كبيرة مع فيروس كورونا لحماية المصريين

قال المستشار فرج فتحي فرج، أستاذ القانون الدولي، إن الدولة المصرية تعاملت باحترافية كبيرة مع أزمة فيروس كورونا، وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة.





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وتابع أستاذ القانون الدولي خلال تصريحات تلفزيونية،:"الدول العظيمة هي التي تعتمد على نفسها وقت الأزمات وهو ما فعلته الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا حينما منعت استيراد السلع والمنتجات من الصين".









وأكمل:"الدولة المصرية لم تتاجر بأزمة كورونا مثلما تفعل تركيا وتتاجر بأزمة اللاجئين، بل واجهت بكل مؤسساتها هذا الفيروس واتخذت كافة الاحتياطات لحماية المواطنين".









وأردف:"قوة الدولة المصرية وتماسكها يظهر وقت المحن وهذا ما وضح جليا خلال الفترة الأخيرة حيث تكاتف الجميع لحماية المواطنين".