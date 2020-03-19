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أخبار البلد

الوضع خطير جدا.. فتاة بريطانية تكشف أعراض كورونا من داخل الحجر الصحي.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 08:40 ص
فيديو لمصاب بالحجر
فيديو لمصاب بالحجر الصحي
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مصطفى كرم

نشرت فتاة بريطانية مصابة بفيروس كورونا المستجد فيديو لها من الحجر الصحي لها داخل المستشفى المخصصة للعزل بالمملكة المتحدة البريطانية.


وظهرت الفتاة وهي تعاني من قسوة أعراض كورونا المستجد من ضيق التنفس الشديد وعدم القدرة على الحركة والكحة المستمرة وصعوبة الكلام، مما أدى إلى وضعها تحت جهاز التنفس الصناعي وتركيب كانيولا في يديها لأخذ الأدوية والمحاليل.


وقالت الفتاة في الفيديو "أي حد حابب يغامر ويستهزأ بالكورونا ولو واحد في الميه يبص يشوف حالي دلوقت مركبه كانيولا وقسطرة للبول ودلوقت نبضي زاد عشر أضعاف ومعتش قادرة احسب الوقت من فضلكم محدش يغامر الوضع خطير جدا والا هتكون مكاني".


وناشدت مدخني السجائر الإقلاع فورا عن التدخين لكي تساعدهم رئتهم في المقاومة من الألم والأعراض التي يسببها فيروس كورونا.


وأضافت أن حالتها لم تتحسن من يوم الجمعة الماضية وتزداد للأسوأ ولكنها تقاوم بفضل دعم أصدقائها وأسرتها قائلة "ولكني سأقاتل الفيروس".

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