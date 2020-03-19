ميركل لـ الألمان: لا تنجروا وراء الشائعات ولا تهرولوا لشراء الأغذية ..شاهد

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، جميع المواطنين، على عدم الانجرار وراء الشائعات وعدم الهرولة لشراء الأغذية، وذلك وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت ميركل في خطاب متلفز "الأمر خطير.. فلنأخذه بجدية.. منذ الوحدة الألمانية في الواقع منذ الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك أي تحد لبلدنا كان فيه العمل التضامني بالغ الأهمية مثلما هو الآن".





وأضافت المستشارة الألمانية: "نستطيع، وسوف نقوم بكل ما يلزم من أجل مساعدة شركاتنا وعاملينا خلال هذا الاختبار الصعب".





وطالبت ميركل الشركات والعاملين بالاستعداد لمواجهة أسابيع صعبة في مكافحة انتشار الفيروس، قائلةً إن الأمر "الآن صعب للغاية بالنسبة للاقتصاد وللشركات الكبيرة تماما كما هو الحال مع الشركات الصغيرة وللمحلات والمطاعم والعاملين المستقلين، وستكون الأسابيع المقبلة أكثر صعوبة".





وتابعت: "الحكومة تفعل ما بوسعها للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة ولاسيما فيما يتعلق بحماية الوظائف"، مضيفة أن بمقدور الجميع " أن يثقوا في أن إمدادات المواد الغذائية مؤمنة في أي وقت، وإذا ظهرت رفوف خالية ليوم، فإنه سيتم ملؤها".



