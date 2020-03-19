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رياضة

بتحصل في أندية وبيخبوا.. إسلام الشاطر يعلق على خناقة رمضان صبحي وبادجي

الخميس 19/مارس/2020 - 05:46 ص
رمضان صبحي وبادجي
رمضان صبحي وبادجي
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ياسمين تيسير
علق الإعلامي إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق على "خناقة" اليو بادجي ورمضان صبحي نجمي الأهلي خلال مران الفريق أول أمس واضطرار رينيه فايلر المدير الفني إلى إلغاء المران.


وأكد إسلام الشاطر في تصريحات عبر قناة "الأهلي"، أن النادي كيان عظيم ولا يخشي مطلقا أن يعلن وجود أزمة بين لاعبي الفريق مشددا على أنه تم تطبيق عقوبة فورية عليهم وفق اللوائح.


وأضاف إسلام الشاطر أن ما حدث يحدث دائما في جميع أندية الدوري الممتاز ولكن تلك الأندية تسعى دائما للتكتم على الأزمات ونفيها تماما.


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وتابع إسلام الشاطر أن الاهلي يحترم جماهيره دائما لذلك يعلن الحقيقة كاملة دون الحاجة للكذب أو النفي.


وأكمل أن الأمر كان لا يعدو " نرفزه " ملعب والامر انتهى تماما وتم الصلح بين اللاعبين ولكن إدارة الكرة طبقت العقوبة بشكل حازم


يذكر أن الثنائي دخلا في مشادة عنيفة خلال المران تطورت إلي تبادل الألفاظ ولكن نجح شريف إكرامي حارس المرمي في إنهاء الأمر.


وقالت مصادر إن العقوبات المالية جاءت وفقا للائحة ولكن تمت مضاعفتها بسبب عدم التزام الثنائي بتعليمات الجهاز الفني بإنهاء النقاش الحاد الذي تطور حتى الوصول إلي غرفة الملابس.


وأضافت المصادر أنه تم  خصم 100 ألف جنيه من مستحقات رمضان صبحي و7 آلاف دولار من اليو بادجي.
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