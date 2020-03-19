أول فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ كورونا.. اتهمت بالسرقة ودعم المثليين وتزوجت مرتين

أعلنت منذ قليل الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا ودخولها الحجر الصحى وذلك عبر فيديو لها نشره برنامج "et بالعربى" وكشفت أنها بصحة جيدة لأنها اكتشفت مرضها فى مرحلة مبكرة.

وتعد هند البحرينية أول فنانة عربية تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا ونرصد لكم معلومات عنها.

ولدت ​هند البحرينية ​في 5 مايو عام 1979، هي فنانة بحرينية لقبت بـ"فراشة الخليج" و"​بيونسيه​ العرب"، و درست إدارة الأعمـال في الجامعة، الا أنها تركتها وتعاقدت مع إحدى الشركات لإصـدار ألبومها الأول "هنـد 2000"، بعـد أن اكتشفها الملحن الكويتي ​أنور عبد الله​ والملحن ​عارف الزياني​، الذي أطلـق عليها إسـم "هنـد" بدلًا من سهير إسمها الحقيقي.

تعرضت هند البحرينية إلى كثير من الاتهامات بسبب سرقتها لحن احدى اغانى الفنانة سميرة سعيد وهو ما نفته تماما مؤكدة أنه كلام عار تماما من الصحة.

قامت الفنانة البحرينية ​حنان رضا​ بمداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، والتي كانت فيه هند البحرينية ضيفة، لتقوم هند بالترحيب بها مطالبة إياها بزيارتها في المنزل، والتحدث عن الخلافات التي نشبت بينهما وتم حل الازمة بعد عتاب بعضهما البعض.

قامت الفنانة البحرينية ​حنان رضا​ بمداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، والتي كانت فيه هند البحرينية ضيفة، لتقوم هند بالترحيب بها مطالبة إياها بزيارتها في المنزل، والتحدث عن الخلافات التي نشبت بينهما وتم حل الازمة بعد عتاب بعضهما البعض.

وتزوجت هند البحرينية عام 2002 من فهد أحمد، وأنجبت منه ابنها "عبدالله"، لكنهما انفصلا عام 2004، ومن ثم تزوجت في ديسمبر عام 2012 من اللبناني جورج نمر.

وتزوجت هند البحرينية عام 2002 من فهد أحمد، وأنجبت منه ابنها "عبدالله"، لكنهما انفصلا عام 2004، ومن ثم تزوجت في ديسمبر عام 2012 من اللبناني جورج نمر.

ردت هند البحرينية على من اتهموها بدعم المثليين بسبب فيديو كليب "برا" الذي شاركت فيه الى جانب الفنان ​جاد شويري​، إذ ظهر فيه أشخاص يرتدون رؤوس حيوانات، مشيرين الى ان هذه رموز تخص المثلية.





وقالت هند عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بأن الرأس الذي ظهر مأخوذ من الرسوم المتحركة "الوميض الأزرق"، والذي كان لديه قرن ويطلق وميضًا أزرق.



