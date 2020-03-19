العصار وصبحي يبحثان مقترح إنشاء مدينة للصناعات الرياضية.. صور

انعقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما حضر انعقاد المجلس محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة سبورت، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.





وأشار "العصار" إلى أنه تم استعراض جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية "كابتكس" والتي تم إقامتها بالتعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي – المقاصة سبورت – شركة ماستر - وزارة الشباب والرياضة"، وتم عرض إستراتيجية العمل المتبعة وآليات تشغيل مصنع النجيل الصناعي والذي تم إنشائه لتوريد النجيل الصناعي للملاعب والاستادات الرياضية بمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" وكذا النجيـــل المستخــدم في المنتجعات والحدائــــق "Land scape" والذي بدأ نشاطه في 25 فبراير 2019.





كما تم عرض مقترح إنشاء مدينة للصناعات الرياضية التي بدأت بإنشاء مصنع النجيل الصناعي، ومقترح إنشاء مجموعة أخرى من المصانع الفترة المقبلة منها "مصنع أدوات الجيم، مصنع المستلزمات الرياضية، مصنع كرات، مصنع للدراجات"، وتم التنويه إلى ما تم إنجازه من مشروعات تقوم بتنفيذها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لصالح وزارة الشباب والرياضة مثل "تطوير عدد من الاستادات الرياضية والملاعب والمعسكرات الرياضية، وإنشاء مجمعات حمامات السباحة وتجديدها لصالح مراكز الشباب النموذجية فى المحافظات المختلفة".





وذلك إيمانًا من وزارة الإنتاج الحربي بأهمية المشروعات التى تخدم الشباب وأسرهم وتساهم فى نشر الوعي الرياضي والصحي، وأكد "العصار" على حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة.





من جانبه أكد "صبحي" على أن مصنع النجيل الصناعي يعد أحد أهم المشروعات الرياضية التي سيكون لها دورا ملحوظا على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اهتمام القائمين على المشروع بتطوير آليات العمل، وتصحيح المسار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، ولفت الوزير إلى المتابعة المستمرة لعمل الشركة، ووضع هيكلة جديدة تحقق الإستراتيجية المطلوبة، والتنافس بسوق الصناعات الرياضية بوجود منتج عالي الجودة ووفقًا لمعايير الفيفا وبسعر تنافسي يلبي الاحتياجات المحلية كخطوة أولى يتبعها التصدير للسوق العربية والإفريقية مستقبلًا.





مشيدًا برؤية وزارة الإنتاج الحربي في التوسع في الصناعات الرياضية، والعمل على تحقيق النجاح لمصنع النجيل الصناعي، وتحقيق الأهداف والعوائد المرجوة منه، كما أشاد بجهود وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الأخرى لصالح وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا على أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة تقوم بجهد كبير لتنفيذ هذه المشروعات بالدقة المطلوبة وطبقًا للمواصفات القياسية وفي التوقيتات المحددة لها.





وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هناك العديد من المشروعات المخطط تنفيذها بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" بمختلف محافظات الجمهورية، والتى ستساهم في الحفاظ على اللياقة البدنية والصحية لجميع أفراد الأسرة المصرية، وعلى رأسهم الشباب والنشء، وستتيح لهم فرصة ممارسة الرياضة وإقامة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والتي ستعمل على تنمية واستثمار القدرات والإمكانيات خاصةً للجيل القادم، والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعى الثقافى لدية بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.