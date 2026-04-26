زراعة الوادي الجديد: استكمال فعاليات مبادرة مكافحة سوسة النخيل

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال فعاليات مبادرة مكافحة سوسة النخيل بمنطقة شمال المنيرة، حيث جرى عقد دورة تدريبية للإدارة المتكاملة في سوسة النخيل الحمراء ولمدة ثلاثة أيام للمزارعين بمنطقة تحت النقب، وافتتح الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة فعاليات الدورة متحدثا عن أهداف المبادرة و الدعم اللامحدود المقدم من الدكتورة حنان مجدي محافظ الإقليم لانجاح هذه المبادرة وتكاتف كل الجهات التنفيذية لتذليل العقبات و تقديم كل اوجه الدعم

عرض توصيات زيادة إنتاجية النخيل

وناقش المرسي عدة توصيات للاهتمام بالنخيل والحفاظ علي الثروة القومية ليساعد على زيادة الإنتاجية والجودة وكذلك الوقاية من الإصابة مما يقلل من استخدام المبيدات الكيماوية واثارها الضارة على الثمار من الناحية الصحية والتسويقية وإنتاج محصول عالي الجودة وخالي من متبقيات المبيدات.

كما شرح مهندس عماد بحر وكيل مديرية الزراعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها مبادرة سوسة النخيل موضحا ما يقدمة قسم المكافحة بالمديرية ودور حساب تدعيم مكافحه افات نخيل البلح وما تقدمه إدارة المكافحة من أجهزة لعلاج النخيل المصاب واجهزة الكشف عن سوسة النخيل وكذلك مواتير لرش المبيدات و توفير المبيدات بأسعار اقتصادية.

شرح سلوكيات آفة سوسة النخيل

كما استعرض الدكتور صلاح جميل المشرف العلمي للمبادرة ومدير مركز البحوث الزراعية الوضع الراهن لسوسة النخيل

وشرح تفصيليا سلوكيات سوسه النخيل الحمراء ومراحل تطورها و العوامل التى تساعد على انتشارها

والأخطاء التي تعيق عمليات مكافحة سوسة النخيل، و الممارسات الزراعية السليمة التي تقي من إصابة النخيل بسوسة النخيل وذلك من خلال استعراض كل إجراءات العمليات الزراعية المختلفة، وفي ختام الدورة تم عمل شرح تدريب عملي للمزارعين لاكتشاف الاصابة وكيفية مكافحة هذة الافة وتم تم الاستماع إلى أسئلة واستفسارات المزارعين وتمت الإجابة عليها تفصيليا.