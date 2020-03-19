كورونا عدو البشرية.. هند النعسانى: الأمور تحت السيطرة فى مصر.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن فيروس كورونا عدو البشرية، مؤكدة أنه وقعت مئات الضحايا وعشرات المصابين فى كل بقاع العالم، لافتة إلى أنه لاتوجد دولة محصنة من الفيروس، مؤكدة أنه سريع الانتشار.









وأضافت هند النعسانى خلال حديثها ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن كل الدول اتخذت خطوات جادة فى محاولة لتصنيع المصل المضاد فيروس كورونا، والذى من شأنه أن يخلصنا من الفيروس القاتل.









وتابعت أن الأمور فى مصر تحت السيطرة، لافتة إلى أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة ويقظة للفيروس وتكافحه حتى قبل دخوله مصر، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أكدت فى أحد مؤتمراتها أن مصر وعمان هما أفضل دولتان لديهما قدرة هائلة على ترقب وترصد فيروس كورونا.









وأشارت هند النعساني، إلى أن مصر تتخذ قرارات وإجراءات احترازية وتضع صحة المواطنين أمام أعينها كأولوية أولى، مؤكدة أنه يعقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.









وأوضحت أن المجلس سيناقش تقرير وزارات الصحة والطيران والسياحة، لافتة إلى أنه اليوم سيكون بداية تطبيق قرار تعليق السفر وغلق المطارات من اليوم 19 مارس وحتى يوم 31 مارس، كما سيناقش المجلس ىخر المستجدات فيما يتعلق بفيروس كورونا.



