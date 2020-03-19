AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

متى نطلب الخط الساخن 105 لفيروس كورونا أو الذهاب لمستشفى الحميات.. الصحة تجيب

الخميس 19/مارس/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الأوقات التي يجب الاتصال بها بالخط الساخن لفيروس كورونا المستجد، أو الذهاب لمستشفى الحميات، كالتالي:-


أعراض الكورونا مشابهة تماما لأعراض البرد أو الأنفلونزا زي ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس.

أي شخص عنده تلك الأعراض،  أهم حاجة الراحة في البيت ولا يخرج منه.

 متى نطلب الخط الساخن أو أروح أحد مستشفيات الحميات؟

لو مخالط لحالة ايجابية لتحليل فيروس كورونا أو ظهرت عليك الأعراض : الكحة وضيق التنفس خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة

 لو  راجع من الخارج خلال ال 14 يوم الماضية, خصوصا لو منتشر فيها الفيروس وظهرت عليك الأعراض.

لو  أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية و اللي تم اكتشاف وجود حالات ايجابية التحليل فيروس كورونا وظهرت عليك الأعراض.

لو أحد العاملين في السياحة والسفر، خصوصا لو في أحد المنشآت السياحية التي اكتشاف وجود حالات إصابة مؤكدة بعدوى الكورونا المستجد.

بالطريقة دي تحمي نفسك من الاختلاط والنزول بدون داعي, وكمان حتدي الفرصة للمصاب بكورونا انه يقدر يطلب المساعدة بسرعة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، و ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

متى نطلب الخط الساخن 105 لفيروس كورونا أو الذهاب لمستشفى الحميات.. الصحة تجيب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يرتفع إلى 6 .. الصحة: وفاة 2 وتسجيل 30 إصابة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.. وفاة حالتين جديدتين لإيطالية ومصري.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 196 حالة

الصحة: تسجيل 196 حالة مصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة و26 متعافيا

40 حالة سلبية.. الصحة تكشف أحدث إحصائية عن إصابات كورونا فى مصر

الصحة: إصابة 14 حالة جديدة بـ كورونا وشفاء 28

كورونا فى مصر: الإجمالى 210.. شفاء 28 حالة.. 6 وفيات

ترشيحاتنا

روسيا تسجل أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا

كيم كاردشيان توضح حقيقة إصابتها بـ فيروس كورونا.. صور

أحبه.. منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها بـ علي غزلان

إغلاق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

بـ فستان فخم.. بلقيس تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بعد إصابتها بـ كورونا ..هند البحرينية مطلوبة في جوجل السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا

محتشمة و متنوعة ..15 صورة لـ إطلالات نشوى مصطفى فى عيد ميلادها