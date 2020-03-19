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أخبار العالم

بعد إصابة 529 إسرائيليا بـ كورونا.. تل أبيب تفرض الإغلاق الشامل قريبا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:06 ص
إسرائيل تفرض الإغلاق
إسرائيل تفرض الإغلاق الشامل سبب كورونا قريبًاب
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس أن هناك قرار قريب بفرض الإغلاق الشامل على إسرائيل لاحتواء فيروس كورونا.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 529 حالة.

ووصفت الوزارة حالة (6) منهم بخطيرة و(12) بمتوسطة والآخرين بطفيفة، فيما تعافى أحد عشر (11) مريضا.

أوعزت وزارة الصحة بالدخول الى الحجر الصحي لمدة 14 يوما لكل من خالط مصاب بالكورونا.

بدوره، أوعز وزير "الأمن الداخلي" في دولة الاحتلال جلعاد اردان الى الشرطة والامن بالاستعداد لفرض اغلاق شامل على كافة أنحاء اسرائيل، وقال "إنه لا يستبعد اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا".

وأوضح اردان انه "سيسمح خلال الإغلاق للمستخدمين الحيويين بالخروج من منازلهم ولسائر السكان فقط من أجل التزود بالمؤن ولتلقي العلاج الطبي".

وأكد الوزير اردان أن "قرار فرض الإغلاق صعب جدا لكنه ضروري ".
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