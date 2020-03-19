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محافظات

محليات القليوبية تطارد المخالفين فى الأسواق.. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 12:03 م
حملة على الاسواق
حملة على الاسواق
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إبراهيم الهوارى

واصلت محافظة القليوبية من حملات مطاردة المخالفين لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذه المرحلة لمنع انتشار ونقل فيروس كورونا.


وشنت مجالس المدن في الساعات الأولى من صباح اليوم حملة مكبرة بعدد من طوخ لضبط الباعة الجائلين ومنع اقامة الأسواق منعا للتجمعات خاصة بعد ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا وتم نقلها إلى الحجر الصحي بالعجمي محافظة الإسكندرية.


وشهدت الشوارع مطاردات بين الباعة ومسئولي الوحدات المحلية ومجالس المدن الذين تحفظوا على كميات من الخضار والكرنب والطماطم داخل عربات المجلس فى محاولة للسيطرة على الموقف ومنع التجمعات وإقامة الأسواق وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القليوبية.


وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد قرر بحذر اقامة الاسواق والسويقات الأسبوعية بجميع أنحاء المحافظة بصفة مؤقتة وغلق جميع المراكز التعليمية ولمدة اسبوعين من هذا التاريخ وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


كما يحظر استخدام الشيشة فى المحال العامة بكافة صورها (المقاهي- الكافتيريات) بنطاق المحافظة بصفة مؤقتة ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد فى حالة الضرورة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة فى حينه حيال المخالفين مع غلق كافة المحال المخالفة مؤقتا طول فترة سريان الحظر.


وناشد المحافظ أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ علي الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.

محليات القليوبية تطارد المخالفين فى الأسواق.. صور
محليات القليوبية تطارد المخالفين فى الأسواق.. صور
محليات القليوبية تطارد المخالفين فى الأسواق.. صور
محليات القليوبية تطارد المخالفين فى الأسواق.. صور
محليات القليوبية تطارد المخالفين فى الأسواق.. صور
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