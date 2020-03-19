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محافظات

حملات مكبرة على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية في الفيوم

الخميس 19/مارس/2020 - 02:18 م
حملة على الصيدليات
حملة على الصيدليات
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شنّت مديرية تموين الفيوم بقيادة المحاسب سيد حرز الله مدير عام  مديرية التموين بالفيوم عدة حملات تموينية مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع إدارة الصيدلية.


وذلك لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها الدولة وبناء على تعليمات الدكتور محافظ الفيوم. 


وتم تكثيف الحملات التموينية على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الصحية حفاظا على صحة المواطنين والالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.


وتم ضبط أدوية وكحول مطهر بمحلات المستلزمات الطبية وامتناع عن البيع بناحية حى الجامعة وتحرير محضر برقم 4155 جنح قسم أول وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

حملات مكبرة على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية في الفيوم
حملات مكبرة على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية في الفيوم
حملات مكبرة على الصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية في الفيوم
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