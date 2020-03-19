السياحة والآثار تتعاون مع الصحة فى حملة ضد كورونا.. تفاصيل

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على سلامة العاملين بها والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، دشنت الوزارة حملة توعوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.





وأوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية أن حملة التوعية قامت بطباعة 1000 بوستر عن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس ووضعها عند بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولى، على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعا، مضيفة إلى أنه تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.



