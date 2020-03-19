توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم أنه تم توزيع 2200 من حاويات نظافة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة وتسلمها العاملين فى هذا القطاع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء فى إطار الاهتمام بدعم وتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم توفير هذه الحاويات بمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى بمحافظة الدقهلية دعما لمنظومه النظافة بنطاق المحافظة، وقد أثنى المحافظ على هذه الجهود المتميزة لأبناء الدقهلية ومشاركتهم البناءة مع الدولة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وفق خطة تستهدف توفير بيئة آمنة وصحية ونظيفة للمواطنين.



