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محافظات

توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية

الخميس 19/مارس/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم أنه تم توزيع 2200 من حاويات نظافة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة وتسلمها العاملين فى هذا القطاع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء فى إطار الاهتمام بدعم وتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة. 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم توفير هذه الحاويات بمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى بمحافظة الدقهلية دعما لمنظومه النظافة بنطاق المحافظة، وقد أثنى المحافظ على هذه الجهود المتميزة لأبناء الدقهلية ومشاركتهم البناءة مع الدولة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وفق خطة تستهدف توفير بيئة آمنة وصحية ونظيفة للمواطنين.

ووجه بضرورة سرعة إنهاء عقود النظافة مع أصحاب المحلات التجارية والأنشطة المتنوعة نطاقهم والتزامهم بوضع صناديق القمامة على نفقتهم الخاصة أمام محلاتهم لاستيعاب المتولد اليومى من القمامة للمحلات  حرصا على النظافة العامة والمظهر الحضارى اللائق بالشوراع والميادين بنطاق المحافظة.
توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية
توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية
توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية
توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية
توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية
توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية
توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية
توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية
توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية
توزيع 2200 حاوية نظافة على شوارع وميادين الدقهلية
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