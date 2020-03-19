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فن

ميريام فارس تشارك جمهورها يومياتها من الحجر.. التفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 02:19 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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قسم الفن
شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها، صورة من منزلها على حسابها الشخصي عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وظهرت "ميريام" في الصورة وهي ترتدي القناع الطبي "الكمامة"، وعلقت على الصورة قائلة: "خليك بالبيت يوميات حجر، حلوة الفكرة كتير اللي قمتي فيها وشاركنا فيها معك".

وكانت أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة ميريام فارس بالسعودية عن إلغائه تخوفًا من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.

وقالت الشركة المنظمة في بيان لها، "بعد أن كان من المقرر أن تحيي ملكة المسرح، ميريام فارس، الحفل الفني لفعاليات أول بطولة نسائية للجولف في المملكة العربية السعودية بتاريخ 20-3-2020 في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة تقرر إلغاء الحفل".

ميريام فارس تشارك جمهورها يومياتها من الحجر.. التفاصيل
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