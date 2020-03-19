لمواجهة فيروس كورونا .. 6 قرارات من وزير الأوقاف بشأن الصلاة في المساجد

اتخذت وزارة الأوقاف عدة قرارات هامة، في إطار مراعاة الظروف الراهنة والخاصة بمواجهة فيروس كورونا، والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببًا في انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدّد الاستخدام.





وقرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الآتي:





1- غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد.

2- غلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقاية من المسجد.

3- المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن، لأن الأماكن المُغلقة أكثر عُرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.





4- تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.





5- نرجو من المواطنين والمُصلين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا.



