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رياضة

رغم توقف الدوري.. مدرب الهلال السعودي يحاول ضم هذا المهاجم

الخميس 19/مارس/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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عمر سلامة
استقر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي علي فتح ملف اللاعبين المعارين لأندية أخرى للبت في المصير النهائي لهم من العودة إلى الزعيم في نهاية الموسم الجاري أو تجديد الإعارات لموسم آخر.

وجاء قرار لوشيسكو بعد مناقشات مبدئية له مع الإدارة على هامش توقف دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي لموسم 2019/2020 حاليا وخلالها أبدى المدير الفني الروماني رغبته في إستعادة خدمات لاعبه محمد الدوسري المعار إلى الرائد للرهان عليه في تشكيلته خلال الموسم المقبل بعد اكتسابه حساسية المباريات وتألقه برفقة الرائد خلال الفترة الأخيرة.

ولايزال المدير الفني الروماني يبحث عن رأس حربة " محلي " يمكن التعاقد معه في الميركاتو الصيفي في ظل الاتجاه لتوفير بديل للفرنسي المخضرم بافيتمبي جوميز خاصة مع ضغط المباريات الذي ينتظر الهلال بعد تأجيل منافسات دوري أبطال آسيا بخلاف استكمال منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

ويضع لوشيسكو اسم عبدالله الحمدان مهاجم الشباب السعودي والمنتخب على رأس الأولويات للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.
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