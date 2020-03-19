لاميتا فرنجية فى إطلالة جريئة أبيض X أسود .. شاهد

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام.

وظهرت لاميتا فرنجية، باطلالة جريئة بتقنية الابيض والاسود، داخل منزلها حيث كانت ترتدي "فستانا اسود كت مكشوف الصدر والكتفين، نال اعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3"، حيث شاركها البطولة، كل من "تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف"، وكان من إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.





وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".





وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.





