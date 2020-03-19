تشجيعا للبقاء في المنزل.. شاهِد VIP مجانا لمدة شهر تحديا لـ فيروس كورونا

أعلنت منصة "شاهِد" عن عرضٍ خاص لمساعدة الملايين في المنطقة على ملازمة منازلهم والتمتُّع بوقتهم، ضمن حملة "معاكم بالبيت" من MBC، وفي ظل انتشار فيروس كورونا عالميًا.





يتضمّن العرض الخاص اشتراكًا في "شاهِد VIP" لمدَّة شهرٍ كاملٍ مجانًا، ما يوفّر للراغبين عالمًا من الترفيه العائلي المليء بالمسلسلات والأفلام والمحتوى الإعلامي النوعي بمواصفات عالمية.



وبذلك، يضع "شاهِد" الآن بمتناول الجمهور مروحة واسعة من الإنتاجات التي تشمل "عروض شاهد الأولى" Shahid PREMIERES؛ و"أعمال شاهد الأصلية" Shahid ORIGINALS؛ إضافة إلى غيرها من أنماط الترفيه العائلي، على تنوّعه واختلافه.





أبرز "عروض شاهد الأولى" Shahid PREMIERES

قريبًا تضع "عروض شاهد الأولى" في متناول المشاهدين المسرحية السعودية "الذيب في القليب" بطولة ناصر القصبي، وكذلك الفيلم الملحمي "ولِدَ ملكًا" (Born a King) الذي يتناول جانبًا هامًا من سيرة الملك السعودي الراحل فيصل في مهمة دبلوماسية إلى لندن عندما كان في الرابعة عشرة من العمر، والدراما الاجتماعية الخليجية "دموع فرح" من بطولة شجون الهاجري.



إضافةً إلى ذلك يمكن الآن متابعة الدراما السعودية "أم القلايد"، الموسم الثاني من "بنات الملاكمة... وكذلك، المسلسل الكوميدي المصري "اللعبة"، الكوميديا المصرية "أبو حفيظة"، الدراما اللبنانية-السورية "العميد"... إلى المسلسليْن الشهيريْن "Devs"؛ و"Dave" بالتزامن مع عرضهما في الولايات المتحدة، وThe Loudest Voice، وكذلك Lone Star 9-11 .



كل ذلك إلى جانب محتوى متميز موجه للعائلات بمختلف شرائها العمرية من برامج ومسلسلات الأطفال، و"ديزني بالعربي"، و"عالم ديزني"، وأفلام العائلة "بعد السينما مباشرة"؛ ومجموعة كبيرة من الأفلام العربية والأجنبية المتنوعة بما فيها نخبة من أفلام Marvel الحصرية المتوفرة خلال هذه الفترة مثل: "The Avengers" و"Guardians of the Galaxy"، و"Iron Man"، "Captain America: Civil War"، و"Thor"، وغيرها.

أبرز "أعمال شاهد الأصلية" Shahid ORIGINALS

الدراما العربية المشوّقة "عهد الدم"، الدراما البوليسية "في كل أسبوع يوم جمعة"، الدراما المصرية "مملكة ابليس"، البرنامج الترفيهي "رحالة" وغيرها.