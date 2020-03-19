تراجع جديد في سعر الذهب بـ مصر اليوم الخميس.. تفاصيل

انخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19-3-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 675 جنيهًا بعد أن سجل أمس 678 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الخميس، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الخميس675 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالآتى:





سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 771 جنيها بعد أن كان يسجل 775 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 707 جنيهات بعد أن كان يسجل 710 جنيهات.





سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 579 جنيها بعد أن كان يسجل 581 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.





سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 450 جنيها بعد أن كان يسجل 452 جنيها.





سعر الجنيه الذهب 5400 جنيها تقريبا، يزن 8 جرامات .





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



