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توك شو

أنيسة حسونة: أؤمن بالقومية العربية.. ولكنها لم تطبق.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 06:48 م
انيسة حسونة
انيسة حسونة
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هاني حسين
قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن عملها في الجامعة العربية لفترة كان تابعا للعمل الدبلوماسي، مضيفة:" قررت تقديم استقالتي من  الخارجية في فترة شبابي والاستمرار في الجامعة العربية".

وأضافت حسونة في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل واحد مكتوب له مصيره وطريقه ويجب أن يعمل الفرد الشيء الذي يحبه".

وتابعت:"  أؤمن بالقومية العربية وفكرة تطبيقها ولكن للأسف لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، لم تتوافر الإرادة السياسية العربية من الدول الأعضاء لتحقيق الوحدة والقومية العربية".

وأكملت أنيسة حسونة:"  لم يكن هناك التزام من الدول العربية الأعضاء بتنفيذ مبدأ القومية العربية وتطبيق الوحدة والاتحاد مثلما يحدث في الاتحاد الأوروبي حاليا".

وتابعت:" أدين بالفخر لنشأتي مع والدي ووالدتي، والتحقت بالخارجية في أواخر السبعينات  وحصلت على وظيفة في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتقدمت إلى امتحان الالتحاق بالخارجية وتخطيت الامتحان الشفوي ".
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