أنيسة حسونة: أؤمن بالقومية العربية.. ولكنها لم تطبق.. فيديو

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن عملها في الجامعة العربية لفترة كان تابعا للعمل الدبلوماسي، مضيفة:" قررت تقديم استقالتي من الخارجية في فترة شبابي والاستمرار في الجامعة العربية".





وأضافت حسونة في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل واحد مكتوب له مصيره وطريقه ويجب أن يعمل الفرد الشيء الذي يحبه".





وتابعت:" أؤمن بالقومية العربية وفكرة تطبيقها ولكن للأسف لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، لم تتوافر الإرادة السياسية العربية من الدول الأعضاء لتحقيق الوحدة والقومية العربية".





وأكملت أنيسة حسونة:" لم يكن هناك التزام من الدول العربية الأعضاء بتنفيذ مبدأ القومية العربية وتطبيق الوحدة والاتحاد مثلما يحدث في الاتحاد الأوروبي حاليا".



