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تعليم

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم بعد قليل

الخميس 19/مارس/2020 - 07:00 م
بيان عاجل
بيان عاجل
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم نشر بيان رسمي هام من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل .

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية ىالتعليم، أنه سوف يكشف مساء اليوم، الخميس ، عن تفاصيل جديدة للرد على الاستفسارات التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم أثناء فترة تعليق الدراسة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سوف أعلن اليوم ماذا أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم عن بعد لمساعدة وحماية ٢٢ مليون طالب وطالبة في التعليم المصري".

وأضاف وزير التربية والتعليم، "سأعلن كذلك ماذا قررنا بخصوص امتحانات سنوات التعليم 2.0  (KG1 حتي G2)، وسنوات النقل من ٣ ابتدائي حتي ٢ إعدادي، و١، ٢ ثانوي والشهادات العامة والدبلومات".

كما وعد وزير التربية والتعليم، بأن "يتم الكشف عن تفاصيل دور المعلمين والإدارات المدرسية في هذه الفترة".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه من المقرر أن يتم توضيح التفاصيل السابق ذكرها  مساء اليوم في فيديو مسجل، سيعرض على المصريين وسيكون فيه كل الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم، "إن شاء الله تجدوا ما يطمئن الجميع ،  وسيعلم الجميع ما أنجزته الوزارة في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي المصري".
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