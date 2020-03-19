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تعليم

طارق شوقي: لدينا 13 مدرسة دولية حكومية بمحافظات الجمهورية تقدم تعليما متميزا يواكب التطورات العالمية

الخميس 19/مارس/2020 - 10:30 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر بها 13 مدرسة حكومية دولية بمحافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المدارس الدولية الحكومية تأتي في إطار المساعي التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم خدمة تعليمية دولية.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن الوزارة بدأت منذ عام 2014 في تطبيق "مناهج البكالوريا الدولية IBO" في ثلاث مدارس حكومية متميزة بمعاونة من القطاع الخاص لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية.

وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".

المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014/2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018/2019".

والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.
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