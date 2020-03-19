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محافظات

غلق 545 مركزا للدروس الخصوصية.. وضبط 565 شيشة بالقليوبية

الخميس 19/مارس/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية حملاتها لإغلاق المراكز التعليمية وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.


وارتفع عدد مراكز الدروس الخصوصية التى أغلقتها شرطة القليوبية حتى الآن إلى 545 مركزا ، كما تم غلق 922 حضانة مرخصة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.


من ناحية اخرى قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة على المقاهي والأسواق العشوائية بمدينة الخصوص وذلك بحضور رئيس المدينة وقوات الشرطة والاشغالات والمتابعة وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأكد نائب محافظ القليوبية أنه تم خلال الحملة، ضبط 565 شيشة ومجموعة من شكائر الفحم و520 حجر معسل وكذلك تحرير محاضر للمقاهي والكافيهات والاكشاك المخالفة وإزالة الاشغالات بالأسواق اليومية حفاظا على الحركة المرورية بالمدينة ومنع تجمعات المواطنين موضحا أن الحملة شملت حرم الطريق الدائري وشوارع سيد حمادة والصرف الصحي وترعة الإسماعيلية.

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