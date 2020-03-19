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رياضة

رغم استمرار عقوبته.. رد فعل مميز من شيكابالا في هذا التحدي

الخميس 19/مارس/2020 - 07:51 م
شيكابالا
شيكابالا
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عمرو ابوبكر
قرر محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، الانضمام للمشاركين في مبادرة تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير لاعب الأهلي، من أجل مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا.


وقال شيكابالا في مقطع نشره على حسابه الرسمي علي تويتر:" قبلت تحدي طارق حامد، وسأتكفل بمساعدة 30 أسرة لمدة شهر".

وكان سعد سمير مدافع النادي الأهلي أطلق مبادرة تحدي الخير من خلال تكفله ماليًا بـ20 أسرة من بين المتضررين بسبب قرارات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جدير بالذكر ان لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار عادل الشوربجى رفضت تظلم نادى الزمالك بشأن عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات بعد الفعل الفاضح الصادر منه فى مباراة السوبر المصري أمام النادى الأهلي.

وقررت لجنة الإستئناف فى الجبلاية تاييد عقوبة لجنة الانضباط المفروضة على شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وفقا للائحة المنصوص عليها فى العقوبات الخاصة بالفعل الفاضح.
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