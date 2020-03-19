الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ، وجاءت كالتالي:-





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الحالات الجديدة:- 46

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42

الوفيات الجديدة:- 1

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28

اجمالي الوفيات:-7

اجمالي اعداد المصابين:- 256





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