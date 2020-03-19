الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-
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الحالات الجديدة:- 46
الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من
ايجابية الي سلبية:- 42
الوفيات الجديدة:- 1
عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28
اجمالي الوفيات:-7
اجمالي اعداد المصابين:- 256
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