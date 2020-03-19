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أخبار البلد

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-


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الحالات الجديدة:- 46

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42

الوفيات الجديدة:- 1

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28

اجمالي الوفيات:-7

اجمالي اعداد المصابين:- 256


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