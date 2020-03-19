حمدالله يوجه رسالة لجماهير كرة القدم بسبب كورونا

وجه المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي النصر السعودي، رسالة إلى الجماهير، من أجل التوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ونشر نادي النصر، عبر الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، مقطع فيديو يتضمن رسالة اللاعب التي جاءت كالآتي..





"بسم الله الرحمن الرحيم.. السلام عليكم.. كافة الإخوة المسلمين،، نتمنى أن نتبع كل التعليمات المتجهة من أجل الحفاظ على سلامة أسرتنا وعائلتنا، بالمكوث في البيت وغسل أيدينا، وندعو الله أن يزيل عنا هذا البلاء".





يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر تعليق النشاط الكروي في المملكة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.