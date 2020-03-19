AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المستشفيات الجامعية تتخذ إجراءات جديدة ضد كورونا.. تفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 09:26 م
المجلس الأعلى للمستشفيات
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية صدور قرارات حاسمة للتعامل مع جميع سيناريوهات مواجهة  انتشار فيروس كورونا  المستجد، موجها التحية للطبيب المصري وأعضاء الفريق الصحي والفني والإداري .



وأقر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعه الطارئ  اليوم الخميس  مجموعة من القرارات الهامة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد:


١-…التأكيد على ضمان أمان الفريق الطبي من خلال استخدام واقيات مكافحة العدوى الشخصية وفق المعايير التي حددها المجلس في خطابه للسادة المديرين التنفيذيين 


٢-خفض استقبال الحالات غير الطارئة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 70% 


٣-تجهيز أماكن عزل بكل مستشفى بما لا يقل عن 30 سريرا وإعدادها حال الاحتياج إليها.


٤- تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات (الأمراض الصدرية – الرعاية المركزة – التخدير – الأمراض المتوطنة) للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية الحادة وإرسال أسماء الفرق لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية).


٥-خفض أعداد المترددين على العيادات الخارجية بنسبة 50% وتجهيز مكان منفصل للكشف عن مرضى الأعراض التنفسية بالعيادات الخارجية


٦- التأكد من صلاحية  أسًرة الرعاية و أجهزة التنفس الصناعي للكبار وللأطفال مع إرسال بيان يومي ببذلك لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.


 ٧- توجيه الشكر للطواقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين يعملون بمستشفيات العزل التي حددتها وزارة الصحة والسكان والتأكيد على جاهزية الطواقم الطبية التي تم ترشيحها للعمل بمستشفيات العزل  الأخرى لبدء العمل فور طلب وزارة الصحة .


٨-التأكد من توافر الواقيات الشخصية للفرق الطبية والالتزام باستخدامها


٩-  عزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضى نقص المناعة (الغسيل الكلوي والأورام ....).  مع تحديد حركة الدخول والخروج من تلك الأقسام أثناء فترات العمل وقصرها على أعضاء الفريق الطبي.


١٠- التأكد من وجود مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات تكفي لفترة ستة أشهر قادمة.


١١-التطهير اليومي لجميع أجزاء المستشفى بوسائل التطهير الواردة بخطة المجلس.


١٢-التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بكل محافظة بشأن نظام العمل بالمستشفيات وأقسام الطوارئ بكل مستشفى بما يحقق تكامل الخدمة بين المستشفى الجامعي ومستشفيات وزارة الصحة والسكان في كل محافظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات مكثفة لطلاب الجامعات للوقاية من كورونا.. والتعليم العالي: قادرون على مواجهة الأزمة حال حدوثها.. وينبغي التصدي للشائعات حول المرض

لمواجهة كورونا.. وزير التعليم العالي: رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية

التعليم العالي: رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا

اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات.. حقيقة أم شائعة؟

للوقاية من كورونا.. حملة تطهير وتعقيم لمستشفيات قنا الجامعية

المستشفيات الجامعية: لن نتغاضى عن أي حالة اشتباه بـ كورونا ولدينا أماكن للعزل.. فيديو

ترشيحاتنا

التموين : ندرس إنتاج كولونيا 555 وتوزيعها بالأسواق كمطهرات .. شاهد

هنموت من غير كورونا.. أهالي قرية في الشرقية ينشرون براميل مطهرات في الشوارع

التعليم : طارق شوقي سيعلن تفاصيل جديدة تطمئن الجميع في بيان بعد قليل

بث مباشر.. كلمة الملك سلمان بشأن فيروس كورونا

الأمم المتحدة: ملايين الأشخاص محتمل يموتون إذا لم نوقف تفشي كورونا

أخبار الرياضة.. وفاة نجل نجم بيراميدز.. قرار جديد من الأهلي.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد على فيات 500X وطرح فئات جديدة من السيارة.. تعرف على مواصفاتها

بعد فراق 3 أسابيع بسبب كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل أم مع طفلتها حديثة الولادة

هنموت من غير كورونا.. أهالي قرية في الشرقية ينشرون براميل مطهرات في الشوارع