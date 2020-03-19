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تعليم

حلقات تعليمية لطلاب المعاهد الأزهرية في كل المواد.. شاهد الآن

الخميس 19/مارس/2020 - 09:25 م
حلقات تعليمية لطلاب
حلقات تعليمية لطلاب المعاهد الأزهرية في كل المواد
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محمد شحتة
أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم تسجيل المناهج التعليمية ضمن الخطة الاستباقية التي وضعها الأزهر لمواجهة مستجدات فيروس كورونا.


وأصدر الأزهر عددًا من الضوابط التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، من ضمنها إعداد مادة علمية إلكترونية لجميع الصفوف، وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حال توقف الدراسة، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين (الإعدادية والثانوية) الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر.


وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة دخول جميع الطلاب على جروبات التواصل الاجتماعي "الواتساب" الخاصة بالمعلمين وكذلك صفحات المعاهد والمناطق الأزهرية لمتابعة ما ينشر عليها من شرح الدروس المتبقية خلال فترة تعليق الدراسة.


وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات ستكون في موعدها وفي كامل المنهج.


وأشار إلى أن الطالب عليه أن يخطر المعهد باشتراكه في إحدى وسائل التواصل وتسجيل ذلك بالمعهد فورا ويقوم كل معهد بالتواصل مع المنطقة في ذلك بعد التأكد من المعهد باشتراك جميع الطلاب واثبات ذلك.


وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، أن فترة تعليق الدراسة سيتم استغلالها جيدا في تنفيذ نظام التعليم عن بعد حتى لا يتأثر الطلاب بتعليق الدراسة حرصا على مصلحتهم ومستقبلهم الدراسي.


لمشاهدة الحلقات التعليمية اضغط هنا

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