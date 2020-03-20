AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أول إبريل .. فتح باب التقديم لدورة Digital Marketing بمركز الدراسات التجارية في جامعة القاهرة

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
عبد الله علي
أعلن مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، عن دورة جديدة في التسويق الالكتروني "Digital Marketing"، وذلك بدء من الخميس 9إبريل المقبل، بمدرج العيوطى بجامعة القاهرة.


وأوضح المركز، أن المحاضرات ستكون بواقع يومين أسبوعيا؛ الإثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 8 مساء، على أن يكون الحجز من خلال موقع المركز على الإنترنت بشكل مبدئي، أو بمقر المركز بداية من 4 أبريل المقبل.

وتحتوي الدورة على التسويق الرقمي وتحسين ظهور المواقع على محركات البحث على الإنترنت لتكسب الحاضرين خبرة التعامل على مواقع السوشيال ميديا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد المعمل المركزي لكلية زراعة عين شمس

جامعة عين شمس في اسبوع ... كيفية التقديم لموقع التوظيف لمتحدثي اللغات بمشاركة كلية الألسن..استهلال الفصل الدراسي الثاني بسلسلة من الإجراءات ضد كورونا.. وفد من بوروندي يزور تجارة

اليوم .. نظر الطعن على قرارات رئيس جامعة القاهرة في حفل "حماقي"

تعرف على موعد التسجيل بدورة ICDL بجامعة القاهرة

تجارة القاهرة تعلن شروط مسابقة الأم المثالية بالكلية

مركز البحوث بتجارة القاهرة يعلن عن دورة IQ المؤهلة للعمل بالبنوك

ترشيحاتنا

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

منصة إلكترونية جديدة للتواصل بين الطلاب والمعلمين عبر هذا الرابط

مد فترة تعليق الدراسة بالجامعات.. وزير التعليم العالي يرد.. فيديو

فيروس كورونا لا يصيب الأطفال .. اعرف السبب

9 قرارات جريئة تحسم مصير طلاب المدارس .. تأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي (بيان تفصيلي)

10 مباريات .. تقليص عقوبة محمود كهربا نجم الأهلى وعاشور الزمالك

AdvertisementS

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

وزير التعليم يحسم مصير تعليق الدراسة وموقف الامتحانات

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

أشرس وأقوى من كورونا.. مصر تحارب فيروس أخطر من COVID-19

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة إعلان شركة تويوتا مسابقات من أجل الفوز بسيارة جديدة

للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل

بعد شفائها من فيروس كورونا.. صورة جريئة لـ لجين عضاضة