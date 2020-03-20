أول إبريل .. فتح باب التقديم لدورة Digital Marketing بمركز الدراسات التجارية في جامعة القاهرة

أعلن مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة ، عن دورة جديدة في التسويق الالكتروني "Digital Marketing"، وذلك بدء من الخميس 9إبريل المقبل، بمدرج العيوطى بجامعة القاهرة.









وأوضح المركز، أن المحاضرات ستكون بواقع يومين أسبوعيا؛ الإثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 8 مساء، على أن يكون الحجز من خلال موقع المركز على الإنترنت بشكل مبدئي، أو بمقر المركز بداية من 4 أبريل المقبل.



