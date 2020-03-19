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تعليم

بيان هام من الأزهر حول امتحانات نهاية العام

الخميس 19/مارس/2020 - 11:59 م
بيان هام للأزهر الشريف
بيان هام للأزهر الشريف بعد قليل بشأن امتحانات نهاية العام
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محمد شحتة
يصدر المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر، بعد قليل، بيانا هاما، بشأن كيفية سير العملية التعليمية في الفترة المقبلة وامتحانات نهاية العام بجميع الصفوف والمراحل، بسبب انتشار فيروس كورونا.


وكشف مصدر مسئول بمشيخة الأزهر، أن الأزهر ووزارة التربية والتعليم بينهما تنسيق تام في العملية التعليمية والقرارات التي تصدر بشأنها.


وأكد المصدر لصدى البلد، أن قطاع المعاهد الأزهرية، سيدرس تنفيذ نفس قرارات وزارة التربية والتعليم حتى الصف الثاني الإعدادي أما في المرحلة الثانوية ستترك الحرية لكل طرف في إتمام العام طبقا للإمكانيات المتاحة لديهما.


وأصدر الدكتور طارق شوقي،  وزير التربية والتعليم، قرارا أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- سيتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمو هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.


أما من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل). فلن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهران من اليوم.
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