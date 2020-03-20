ترامب يلغي لقاء مع قادة مجموعة الـ7 بسبب كورونا





أعلن البيت الأبيض، في بيان عاجل له منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إلغاء اجتماع قادة مجموعة السبع في يونيو المقبل واستبداله بمؤتمر عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا.





وقال ترامب، الخميس، إنه سيتم الإعلان عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا المستجد "خلال أسابيع"، لافتا إلى أن واشنطن صادقت على استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا.





وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام، قائلا: "وجهت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال لفيروس كورونا ".



