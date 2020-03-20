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رياضة

قفشة: الأهلي مثل ريال مدريد وبرشلونة وشهرة اللاعب تخلق من القلعة الحمراء

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:59 ص
قفشة
قفشة
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حسام الحارتي
أكد محمد مجدي " قفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه كان يأمل منذ طفولته بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء متابعا:" الأهلي  يعد نادي عالمي مثل أندية إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، وشهر اللاعب تخلق بشكل جذري عقب انضمامه للقلعة الحمراء".

وقال قفشة خلال لقائه  بفضائية " أون تايم سبورت"،:" اللي هيدخل الأهلي عمره ماهيفكر يخرج منه.. الأهلي فريق كبير "، مضيفا أن النادي الأهلي يمتلك منظومة رائعة في كافة الترتيبات والالتزامات .

وتابع :" النادي الأهلي منظومة احترافية متكاملة على كافة الاتجاهات ".

وأكد محمد مجدي أن نادي إنبي قدم له الكثير خلال مشواره الكروي معلقا :" نادي إنبي صاحب فضل كبير عليا وانا إنباوي وعندما ذهب للأهلي كان حب منذ طفولتي ولكن لم أستطيع أن أقول ذلك خلال تواجدي في إنبي احتراما له.
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