قفشة: الأهلي مثل ريال مدريد وبرشلونة وشهرة اللاعب تخلق من القلعة الحمراء

وقال قفشة خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورت"،:" اللي هيدخل الأهلي عمره ماهيفكر يخرج منه.. الأهلي فريق كبير "، مضيفا أن النادي الأهلي يمتلك منظومة رائعة في كافة الترتيبات والالتزامات .





وتابع :" النادي الأهلي منظومة احترافية متكاملة على كافة الاتجاهات ".





وأكد محمد مجدي أن نادي إنبي قدم له الكثير خلال مشواره الكروي معلقا :" نادي إنبي صاحب فضل كبير عليا وانا إنباوي وعندما ذهب للأهلي كان حب منذ طفولتي ولكن لم أستطيع أن أقول ذلك خلال تواجدي في إنبي احتراما له.