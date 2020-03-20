لصفوف النقل .. وزير التعليم: مفيش امتحانات تقليدية بلجان و مراقبين تاني ابتداء من سبتمبر 2020

وقال وزير التربية والتعليم : من هنا و رايح بالنسبة لصفوف النقل مش هايبقى في امتحانات تقليدية بلجان ومراقبين ، وهايبقى تقييم الطالب من خلال المشروعات فقط .

وأضاف وزير التربية والتعليم: "اعتقد ده هيكون مسلي اكتر و ممتع اكتر ، وبذلك ستصبح مزايا نظام التعليم الجديد متاحة لمن كان محروما منها.

ومن جانبه .. قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحا مفصلا لنظام المشروعات الذي تقرر تطبيقه بدلا من نظام الامتحانات التقليدية لأول مرة هذا العام على طلاب بعض الصفوف الدراسية.





حيث قال وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لسنوات النقل من 3 ابتدائي حتى 2 اعدادي ، وكذلك طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي ، و الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين بالصفين الأول والثاني الثانوي ، جميعهم سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) .





وأوضح وزير التربية والتعليم أن نفس الشئ بالنسبة لــ الطلاب المصريين في الخارج ، فسيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.





وقال وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لـ الطلاب المذكورين فقد قررنا لأول مرة أن نستبدل الامتحانات التقليدية، بمشروعات سيتم اتاحتها على المنصة الالكترونية الجديدة التي فتحتها وزارة التربية والتعليم للتعليم عن بعد.





وأضاف وزير التربية والتعليم : سنضع على منصتنا الالكترونية الجديدة في كل مادة مشروع معين ، وسنتيح لكل طالب امكانية أن يقوم بحل هذا المشروع بمفرده أو مع مجموعة من زملاءه حجمها لا يزيد عن 5 طلاب .





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه بعد أن يقوم الطالب بحل هذا المشروع سواء بمفرده او مع مجموعة من زملاءه تحت إشراف المعلم بإستخدام المنصة ، سيتم تقديم هذا المشروع وبذلك سيكون الطالب ادى المطلوب منه في هذه المادة .





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن هناك مهلة لحل المشروع خلال الفترة من اليوم 19 مارس حتى اخر يوم في الامتحانات في الخريطة الزمنية التي كانت مقررة "نصف مايو"، وقال وزير التعليم "كل طالب وشطارته اللي قادر يخلصه في اسبوع تمام واللي محتاج اسبوعين تمام الطلاب معاهم مهلة شهرين حتى منتصف مايو"





وبالنسبة لطريقة حل المشروع .. قال وزير التربية والتعليم ، يمكن أن يتم الحل من خلال منصة التواصل بين الطلاب والمعلمين ، كما أن حلول المشروع ستكون داخل بنك المعرفة المصري ، وقال الوزير : المشروع اسئلته مش تقليدية زي الامتحان العادي لا دي حاجات مطلوب البحث عنها من الطالب".





وقال الوزير : ده بالنسبة لنا كافي لإنهاء العام الدراسي وتقييم الطلاب بدون قلق الامتحانات والحفظ والتلقين ، وبذلك سيتعلم الطلاب اهمية العمل الجماعي والعمل الذاتي وروح الفريق وكيفية البحث في المراجع"





أن الوزارة نجحت خلال 4 ايام في توفير مجموعة من الحلول التي ستسهل عملية التعلم الرقمي بالتزامن مع تعليق الدراسة في مصر خوفا من انتشار فيروس كورونا





حيث قال وزير التربية والتعليم ، أنه ابتداءا من اليوم تم اتاحة مكتبة رقمية كبيرة جدا داخلها جميع المواد الدراسية من اول رياض الاطفال حتى المرحلة الثانوية تحت شعار ذاكر الان.





وقال وزير التربية والتعليم : ان هناك موسوعة باللغة العربية ، وأكثر من 80 قاموس و معجم.





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن المكتبة تتيح مجموعة من المواد الرقمية التي تساعد على فهم الدروس والمقررات لجميع الصفوف الدراسية .

ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أن هذه البوابة مجهزة لكي يدخل عليها الطالب من غير كلمة سر او متطلبات تسجيل حساب.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه المكتبة الرقمية بداخلها اسئلة و اختبارات و مراجعات على منهج السنة المستهدفة.





وقال وزير التربية والتعليم : هذه المكتبة الرقمية عليها بحر من المراجع التي يمكن للطالب أن يتستمع بها اثناء مذاكرة مقرراته الدراسية.

ولقت إلى أن المحتوى الدراسي متاح باللغتين العربية والانجليزية





وقال الوزير : أصبح عندنا في مصر مكتبة رقمية إلكترونية مجانية ، تمت مراجعة كل محتواها ، ومتاحة للسنوات من اول رياض الاطفال حتى الثالث الثانوي باللغتين العربية والانجليزية.



